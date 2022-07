Cache County hace frente a la crisis de la vivienda en un nuevo informe

El ejecutivo líder de Cache Valley, David Zook formó un grupo de tareas para recoger información de la crisis de vivienda en Cache Valley y para tratar de encontrar soluciones a un mercado de vivienda de lo cual muchos no pueden pagar.

“Han habido pocas casas disponibles para la venta, y ha incrementado un poco recientemente. Sin embargo, otros factores han cambiado en el pasado que también han afectado la disponibilidad y accesibilidad, como las tasas hipotecarias.”

El reporte indica que los precios de las casas han incrementado del ocho a diez por ciento en el 2020, al dieciocho por ciento en el 2021.

“Ser propietario de casa es uno de los aspectos más importantes de la vida americana. E importantemente, es algo que fortalece la comunidad. Tenemos un gran problema ahora con eso, porque se ha vuelto tan caro para que alguien pueda comprar una casa.”

Zook dice que el grupo de tareas encontró que menos del veinticinco por ciento de residentes pueden pagar una casa en la comunidad.

“Eso no es una comunidad estable. Necesitamos encontrar formas de hacer comprar una casa más accesible para los habitantes, si más del 75% de nuestros habitantes no pueden pagar una casa. Eso va a afectar muchos aspectos de nuestra comunidad, especialmente la economía.”

El estudio de United Van Lines de la migración de la población dice que Utah es un estado “balanceado”, significando que por término medio, el mismo número de familias están viniendo al estado comparados con las familias que se van del estado. Entonces, ¿por qué hay una demanda tan alta para las casas? Debido a la cultura de Utah de apoyar a las familias grandes, Utah tiene el promedio de nacimientos más alto en el país, y Cache County tiene la cuarta población más joven en el país, de acuerdo al census.

“El 85% del crecimiento viene de nuestros niños, y nietos, es crecimiento interno. Y especialmente cuando vemos a las soluciones de la situación de viviendas, porque unas de las cosas que el grupo de tareas señalaron era que nuestra comunidad, y luego nuestros oficiales electos, como una reflexión de las comunidades que representan, algunas veces son vacilantes en hacer cambios de póliza que apoyan casas adicionales porque no quieren que forasteros vengan.”

A medida que la cultura de Utah de apoyar a las familias grandes continúa, eso niños buscaran por lugares en donde mudarse, y con otras familias mudándose a Utah, esto crea una alta demanda para la vivienda, lo cual dice Zook es uno de los factores principales a la crisis de viviendas. A medida que aumenta la demanda, también lo hacen los precios de la vivienda. También hay problemas en la cadena de suministro. Se tarda más en obtener materiales del extranjero, retrasando la construcción. Zook dice que una de las desventajas de no poder crecer la comunidad es que compañías y comercios no van a poder atraer empleados, entonces podrían verse obligados a llevar su expansión laboral fuera del valle.

El grupo de tareas ha identificado unas soluciones. Algunas de ellas al nivel federal, como decrementando el problema en la cadena de suministro y controlando la inflación. Soluciones a nivel estatal incluye limitar lo que las ciudades y los condados hacen con su zonificación, pero todavía hay una solución más drástica que Zook y su grupo de tareas identificó.

“Una recomendación específica es que limiten los referendos locales. Eso indica un problema importante. Pero es desafortunado que haya llegado a este punto donde un grupo de trabajo está recomendando una acción extrema, como el estado viniendo y diciéndole a la gente lo que pueden y no pueden tener en su comunidad. Pero la única razón por la que esto está pasando es porque demasiadas comunidades no están permitiendo el crecimiento, no están permitiendo que el crecimiento suceda. Eso está causando un problema en nuestra comunidad, porque no hay viviendas suficientes.”

Zook dice que tenemos que ser proactivos en cómo la comunidad crece como encontrar soluciones que son sostenibles y acogedoras para los recién llegados en nuestra comunidad.