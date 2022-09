Condenas injustas en el sistema de justicia

En los últimos treinta años, más de 2.700 prisioneros estadounidenses inocentes (sus sentencias de prisión combinadas suman casi 25.000 años) han sido exonerados y liberados. En su nuevo libro “American Injustice”, el abogado defensor penal y abogado de derechos civiles David Rudolf dice que este número representa sólo una pequeña fracción de los estadounidenses condenados injustamente cada año.

Tom Williams: ¿Se han ejecutado personas inocentes? Hubo un caso de un hombre ejecutado en Tennessee, cuéntenos sobre eso.

David Rudolf: Fue ejecutado, mantuvo su inocencia hasta el final. Después de que fue ejecutado, su familia presentó un caso judicial en busca de permiso para realizar una prueba de ADN para establecer si era culpable o no. Solo querían saber ya que él siempre había mantenido su inocencia. La familia obviamente no podía saber, pero de una forma u otra ellos querían saber, ¿era culpable? ¿O no lo fue? Después de todo, todo el mundo tiene interés en saber si es la persona adecuada o no, pero el estado de Tennessee luchó contra eso con uñas y dientes, y de hecho consiguió que un juez de primera instancia denegara la moción para probar el ADN por un tecnicismo basado en la redacción del estatuto, y la única razón potencial para eso es que no querían saber la verdad, no querían que se estableciera, por así decirlo, que el estado de Tennessee había ejecutado a una persona inocente.

Tom Williams: Quiero hablar del problema de las confesiones falsas. Si vas a juicio y te condenan, eso puede ser un incentivo para que la gente confiese, ¿nos puede hablar más sobre eso?

David Rudolf: Creo que la mayoría de la gente cree que nunca confesaría a algo que no hicieron, y mientras estamos sentados cómodamente en nuestras casas o en nuestras oficinas, eso parece tener sentido para nosotros, pero si nos transportamos a una estación de policía, y particularmente si somos pobres, negros y en una jurisdicción completamente blanca, por ejemplo, como se describe en uno de los casos del libro, y te enfrentas a una pena de muerte, y la policía ha conseguido que varios de tus amigos presenten pruebas en tu contra y ahora estás ahí sentado, llevas dos años y medio en la cárcel, y no sabes cuándo tu caso irá a juicio, y tu abogado te ha dicho que se enfrentará a un jurado totalmente blanco, y el fiscal pedirá la pena de muerte y estos amigos tuyos van a testificar en tu contra, es muy probable que te condenen a la pena de muerte; pero entonces el fiscal te ofrece un trato y te dice que si te declaras culpable de homicidio involuntario, limitaremos la sentencia a 10 años y ya has cumplido dos y medio y te reducirán la condena por buen comportamiento así que estarás fuera en unos años. ¿Quieres aceptar ese trato? Es muy difícil culpar a alguien en esa situación por decir: “sí, dame ese trato, me voy de aquí. No voy a ir a juicio en esas circunstancias.”

Tom Williams: ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son algunas reformas de las que está a favor?

David Rudolf: Mucho de esto solo tiene que ver con reconocer el problema y querer resolverlo, lo cual no creo que ha sido realmente un elemento de alta prioridad para la aplicación de la ley, aunque obviamente debería hacerlo porque cada vez que se condena a una persona inocente, el perpetrador real queda libre para cometer otro delito. ¿Qué podemos hacer? Bueno, por un lado, creo que podemos educar a los detectives, jueces y fiscales sobre el sesgo de confirmación y sobre los peligros del sesgo de confirmación. Eso se hace en las facultades de medicina cuando enseñan la necesidad del diagnóstico diferencial. Pero no hacemos eso en absoluto en la facultad de derecho, y ciertamente no lo hacemos en términos de entrenamiento de detectives, jueces o fiscales.

