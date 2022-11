Resumen de las elecciones de mitad de periodo del 2022

Hoy recapitulamos las elecciones de mitad de período con el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Utah, Damon Cann. De especial interés en Utah ha sido la carrera por el Senado de los Estados Unidos, en la que el Senador Mike Lee ganó la reelección y la ola roja republicana a nivel nacional que no se materializó.

Tom Williams: Aquí en Utah parece que las cosas salieron bien para los republicanos en general ya que ganaron con bastante facilidad.

Damon Cann: En Utah las cosas salieron más o menos como se esperaba, con los cuatro miembros de la delegación del Congreso de Utah navegando hacia unas reelecciones tranquilas y fáciles. Y luego, por supuesto, tuvimos la carrera por el Senado entre Mike Lee y Evan McMullin. Las encuestas de varias semanas atrás mostraron que la carrera estaba bastante reñida, pero en la última semana o dos semanas, esa carrera se abrió para Mike Lee. McMullin esperaba cerrar la brecha, pero no lo hizo. Los votantes indecisos votaron fuertemente por Mike Lee. Tendrías que haberte escondido en algún tipo de lugar muy extraño y oscuro si hubieras vivido en Utah en las últimas semanas y no hubieras visto mucho material publicitario para Mike Lee y Evan McMullin.

Tom Williams: ¿Por qué los republicanos no se desempeñaron tan bien como pensaban?

Damon Cann: Todavía no parece que vayamos a estar en una situación muy, muy singular, en la que el partido de los presidentes en funciones obtuvo escaños en las elecciones intermedias. Eso solo ha sucedido dos veces desde la Segunda Guerra Mundial, tanto en 1998 como en 2002. Así que no creo que vayamos a ver un desafío a los fundamentos en ese nivel. Pero la pregunta que los republicanos tendrán que hacerse para evaluar es, ¿por qué no tuvimos un desempeño tan bueno como pensamos que lo haríamos? Al final, es muy probable que los republicanos terminen ganando algunos escaños en la Cámara Baja, pero ¿por qué esa ganancia de escaños no es tan sustancial, como parece que podría haber sido? Un análisis que revisé sugirió que los candidatos que perseguían de manera muy agresiva una agenda pro-Trump son candidatos que lucharon un poco más para ser reelegidos.

Tom Williams: ¿Qué sigue para los republicanos en la Cámara Baja?

Damon Cann: Al final, los demócratas probablemente van a tener al menos un punto de equilibrio en el Senado, tal vez tomar el control, y los republicanos lograrán algunos avances en la Cámara Baja, tal vez tomen el control. Pero la pregunta que creo en este momento es, ¿cómo es que los republicanos tuvieron un desempeño inferior al que se había establecido? Los republicanos van a tener que pensar detenidamente qué fue lo que pasó y realmente tratar de llegar al fondo de eso si quieren tener éxito en las elecciones presidenciales y legislativas en el ciclo del 2024.

Para escuchar la entrevista completa en inglés, visite upr.org/show/access-utah.