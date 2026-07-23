6th World Cardiology and Cardiovascular Diseases Conference (CARDIOLOGYUCG 2027),
6th World Cardiology and Cardiovascular Diseases Conference (CARDIOLOGYUCG 2027),
The 6th World Cardiology and Cardiovascular Diseases Conference is scheduled for June 23–24, 2027, in Dubai, UAE.
Global cardiologists, cardiovascular surgeons, physicians, healthcare leaders, distinguished scientists, academicians, researchers, business delegates, industry professionals, and students are invited to join us at the 6th World Cardiology and Cardiovascular Diseases Conference (CARDIOLOGYUCG 2027), scheduled for June 23–24, 2027, in Dubai, UAE.
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Earn 30 CME Credits accredited by ACCME (USA), enhancing your professional credibility while meeting international continuing medical education standards.
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Receive 30 CPD Credits certified by The CPD Group, supporting your career development and global recognition in cardiovascular healthcare.
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With the enthusiastic participation of renowned cardiologists, cardiovascular researchers, healthcare professionals, and emerging scientists from across the globe, this conference will showcase groundbreaking research, innovative technologies, and the latest clinical advancements in cardiovascular medicine.
The primary objective of this conference is to unite the global cardiology community to exchange knowledge, present cutting-edge research, discuss emerging trends in cardiovascular diseases, preventive cardiology, cardiac surgery, digital health, and innovative therapeutic approaches. The conference serves as an international platform to foster collaboration, encourage scientific excellence, and address the evolving challenges in cardiovascular healthcare.
Journal Publication Opportunity
Unified Cardiology Research Journal (UCRJ) is an international, peer-reviewed journal dedicated to publishing high-quality research in cardiology and cardiovascular medicine. The journal provides a global platform for clinicians, researchers, and healthcare professionals to share evidence-based studies, innovative treatments, and emerging technologies in cardiovascular care.
The journal covers major areas including:
• Clinical Cardiology
• Interventional Cardiology
• Cardiovascular Surgery
• Heart Failure
• Cardiac Imaging
• Preventive Cardiology
• Electrophysiology
• Vascular Medicine
• Pediatric Cardiology
• Cardiovascular Research
Published by Unified Citation Journals, it promotes international collaboration and scientific excellence in cardiovascular medicine.
For submission guidelines and more details, visit:
https://ucjournals.com/
This event offers an exceptional opportunity to connect with internationally recognized speakers and gain valuable insights into the latest scientific discoveries, innovative technologies, and evidence-based practices shaping the future of cardiology and cardiovascular healthcare.
Target Audience
The conference welcomes:
• Cardiologists
• Interventional Cardiologists
• Cardiac Surgeons
• Cardiovascular Physicians
• Electrophysiologists
• Heart Failure Specialists
• Preventive Cardiologists
• Vascular Specialists
• Internal Medicine Physicians
• Emergency Medicine Specialists
• Nurses & Cardiac Care Nurses
• Researchers & Scientists
• Professors & Academicians
• Medical Students & PhD Scholars
• Hospital CEOs & Clinical Directors
• Healthcare Executives
• Medical Device Companies
• Pharmaceutical Industry Professionals
• Healthcare Policymakers
• Biomedical Engineers
• Clinical Trial Professionals
• Digital Health & AI Experts
• Public Health Professionals
Together, this multidisciplinary audience will contribute to advancing cardiovascular research, improving patient outcomes, and transforming global heart healthcare.
Meet Our Experts
• Dr. Mohammad Almobarak – Clinical Medicine & Healthcare Leadership, Saudi Arabia
• Dr. KaT Zarychta – Healthcare Leader & Business Development Expert
• Dr. Rasha Bishara Ibrahim Bishara – Sheikh Shakhbout Medical City (SSMC)
• Prof. Dr. Mohamad Zakaria Ali Ahmad Abu Rahma
• Dr. Susan Kais – Assistant Professor of Clinical Medicine
• Distinguished International Cardiologists and Cardiovascular Researchers
Meet Our Previous Speakers & Organizing Committee
• Prof. Dr. Mohamad Zakaria Ali Ahmad Abu Rahma
• Dr. Susan Kais
• International Cardiology Experts
• Leading Cardiovascular Researchers
• Distinguished Clinical Scientists
Organizing Committee
https://cardiology.ucgconferences.com/
Call for Abstracts
Submit your latest research:
https://cardiology.ucgconferences.com/submit-abstract
Conference Scientific Sessions / Tracks
• Clinical Cardiology
• Interventional Cardiology
• Cardiovascular Surgery
• Heart Failure
• Cardiac Imaging
• Cardiac Electrophysiology
• Hypertension & Vascular Medicine
• Preventive Cardiology
• Structural Heart Disease
• Congenital Heart Disease
• Pediatric Cardiology
• Women's Cardiovascular Health
• Cardiovascular Pharmacology
• Digital Cardiology & AI
• Cardiovascular Nursing
• Cardiac Rehabilitation
• Lipid Disorders
• Cardio-Oncology
• Emergency Cardiac Care
• Advances and Current Research in Cardiology
• Cardiovascular Research
• Echocardiography
• Arrhythmias
• Heart Transplantation
• Precision Cardiology
Important Information
Conference Name:
7th World Cardiology and Cardiovascular Diseases Conference
Short Name:
CARDIOLOGYUCG
Dates:
June 23–24, 2027
Venue:
Dubai, UAE
Email:
info-ucg@utilitarianconferences.com
WhatsApp:
https://wa.me/+971551792927
Official Website:
https://cardiology.ucgconferences.com/
Register Here:
https://cardiology.ucgconferences.com/registration
Submit Your Abstract:
https://cardiology.ucgconferences.com/submit-abstract
Target Audience
Cardiologists, Cardiac Surgeons, Interventional Cardiologists, Physicians, Researchers, Scientists, Healthcare Professionals, Cardiovascular Nurses, Hospital Administrators, Professors, Academicians, Medical Students, Industry Experts, Pharmaceutical Professionals, Medical Device Manufacturers, Clinical Researchers, and Healthcare Policymakers.
About UCG
Utilitarian Conferences Gathering (UCG) organizes international conferences, workshops, and symposiums across healthcare, medicine, life sciences, engineering, and business disciplines. Dedicated to scientific excellence and innovation, UCG provides a global platform for knowledge exchange, networking, collaboration, and professional development.
Visit:
https://cardiology.ucgconferences.com/-visa
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