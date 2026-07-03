ALS United Rocky Mountain Walk in Salt Lake City
ALS United Rocky Mountain Walk in Salt Lake City
The ALS United Rocky Mountain Walk in Salt Lake City is on Saturday September 26th at Sugar House Park's Big Field Pavilion starting at 10:00 a.m.
Walk in Honor. Walk in Memory. Walk in Support.
Join our ALS United Rocky Mountain Walk ALS event in Salt Lake City! Our Walk ALS Utah is the largest annual gathering for the ALS community in the area, raising funds and awareness that support our free ALS programs, and the search for treatments and cure to conquer ALS.
Free registration, fundraising encouraged. Gather your family, friends, colleagues, and walk as a team or individual for ALS today!
Saturday, September 26, 2026, Walk ALS Utah, at Sugar House Park, Big Field Pavilion, 10am-noon.
Sugar House Park - Big Field Pavilion
Free
10:00 AM - 12:00 PM on Sat, 26 Sep 2026
Event Supported By
ALS United Rocky Mountain
3038322322
events@alsrockymountain.org
Sugar House Park - Big Field Pavilion
1330 E 2100 SouthSalt Lake City, Utah 84106