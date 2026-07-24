La Guelaguetza 2026 — Oaxaca en Utah
La Guelaguetza 2026 — Oaxaca en Utah
Oaxaca en Utah presents La Guelaguetza 2026, a family-friendly celebration of Oaxaca’s living culture on Saturday July 25 from noon to night at Heritage Park in Kaysville.
Oaxaca en Utah presents La Guelaguetza 2026, a free, family-friendly celebration of Oaxaca’s living culture with traditional dance, music, regional clothing, food, artisans, and community. The Desfile de Delegaciones begins at 4:10 p.m.; the evening Guelaguetza begins at 5:30 p.m. Admission and parking are free. Official agenda: https://www.oaxacaenutah.org/agenda/
Heritage Park
Free
12:00 PM - 10:00 PM on Sat, 25 Jul 2026
Event Supported By
Oaxaca en Utah
801-449-1886
info@oaxacaenutah.org
Heritage Park
250 N Fairfield RdKaysville, Utah 84037