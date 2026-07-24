© 2026 Utah Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
One year ago, Congress eliminated funding for public media. One year later, UPR is still here thanks to our community of donors who have stepped up. THANK YOU for powering this station. Add your support today. DONATE NOW

La Guelaguetza 2026 — Oaxaca en Utah

La Guelaguetza 2026 — Oaxaca en Utah

Oaxaca en Utah presents La Guelaguetza 2026, a family-friendly celebration of Oaxaca’s living culture on Saturday July 25 from noon to night at Heritage Park in Kaysville.

Oaxaca en Utah presents La Guelaguetza 2026, a free, family-friendly celebration of Oaxaca’s living culture with traditional dance, music, regional clothing, food, artisans, and community. The Desfile de Delegaciones begins at 4:10 p.m.; the evening Guelaguetza begins at 5:30 p.m. Admission and parking are free. Official agenda: https://www.oaxacaenutah.org/agenda/

Heritage Park
Free
12:00 PM - 10:00 PM on Sat, 25 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

Oaxaca en Utah
801-449-1886
info@oaxacaenutah.org
https://oaxacaenutah.org
Heritage Park
250 N Fairfield Rd
Kaysville, Utah 84037