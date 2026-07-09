RRC MOD Pizza Fundraiser
RRC MOD Pizza Fundraiser
MOD Pizza in Salt Lake City will be hosting a fundraiser for the Rape Recovery Center on November 9th.
Rape Recovery Center will receive 20% of fundraiser sales* during this fundraiser. Participate on Nov 9 by ordering online using the code MODGIVES20 or by visiting this MOD location and showing this fundraiser flyer or mentioning the fundraiser at checkout.
Address: 1010 E 2100 S, Suite C, Salt Lake City, UT 84106
Website: https://modpizza.force4good.com/event/29f4f460-6063-4642-b70b-4f1035d5b48a
MOD Pizza
11:00 AM - 11:00 PM on Mon, 9 Nov 2026
Event Supported By
Rape Recovery Center
(801) 467 - 7282
m.garcia@raperecoverycenter.org
Artist Group Info
s.james@raperecoverycenter.org
MOD Pizza
1010 E 2100 S, Suite CSalt Lake City, Utah 84106
(385) 393-0201