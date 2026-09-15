© 2026 Utah Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
UPR’s Fall Fund Drive is happening September 19-25. You can help us start strong by donating TODAY! Support this crucial public service…GIVE NOW

Santa Clara Swiss Days

Santa Clara Swiss Days

Santa Clara Swiss Days is around the corner. It is at 2603 Santa Clara Drive. It runs from Thursday September 24th through Saturday September 26th from 9:00AM to 11:59PM each day. They will have a Swiss Days 5K, as well as continuous live entertainment including a Friday night concert, local food and merchandise vendors, pioneer activities at Heritage Square, family-friendly games, and will have a Red Rock Car Show at Canyon View Park.

Santa Clara Swiss Days
Free
09:00 AM - 11:59 PM, every day through Sep 26, 2026.

Event Supported By

Santa Clara Swiss Days
https://www.santaclarautah.gov/swiss-days/
Santa Clara Swiss Days
2603 Santa Clara Drive
Santa Clara, Utah 84765
https://www.santaclarautah.gov/swiss-days/