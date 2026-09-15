Santa Clara Swiss Days
Santa Clara Swiss Days
Santa Clara Swiss Days is around the corner. It is at 2603 Santa Clara Drive. It runs from Thursday September 24th through Saturday September 26th from 9:00AM to 11:59PM each day. They will have a Swiss Days 5K, as well as continuous live entertainment including a Friday night concert, local food and merchandise vendors, pioneer activities at Heritage Square, family-friendly games, and will have a Red Rock Car Show at Canyon View Park.
Santa Clara Swiss Days
Free
09:00 AM - 11:59 PM, every day through Sep 26, 2026.
Event Supported By
Santa Clara Swiss Days
Santa Clara Swiss Days
2603 Santa Clara DriveSanta Clara, Utah 84765