Sourdough Workshop by Mooon Bread — Draper
Sourdough Workshop by Mooon Bread — Draper
Jordan Davis will teach a hands-on, beginner-friendly sourdough workshop at the Mooon Bread home kitchen in Suncrest, Draper September 22nd.
Join Jordan Davis for a hands-on, beginner-friendly sourdough workshop at the Mooon Bread home kitchen in Suncrest, Draper. Learn starter care, mixing, shaping, and baking; make dough to take home; and receive sourdough starter and recipes. Fresh bread and pizza tastings are included. Bring a large bowl for dough, a lidded container for starter, and a kitchen towel. Duration: 3 hours. All times Mountain Time. Register through ExploringNotBoring: https://exploringnotboring.com/experience/555/1/sourdough_workshop_by_mooon_bread
Mooon Bread / Whirled Juice home kitchen, Suncrest
$154 adult; $128 child (ages 2–12)
06:00 PM - 09:00 PM on Tue, 22 Sep 2026
Event Supported By
Mooon Bread
Mooon Bread / Whirled Juice home kitchen, Suncrest