Cedar City High School "Singin' In The Rain" Musical
Cedar City High School "Singin' In The Rain" Musical
Cedar City High School will be performing "Singin' In The Rain" Thursday, November 19th, through Saturday, November 21st at 7:00PM in the auditorium at 703 W 600 S in Cedar City.
Cedar High School
$8
Every week through Nov 21, 2026.
Thursday: 07:00 PM - 09:30 PM
Friday: 07:00 PM - 09:30 PM
Saturday: 07:00 PM - 09:30 PM
Saturday: 02:00 PM - 04:30 PM
Thursday: 07:00 PM - 09:30 PM
Friday: 07:00 PM - 09:30 PM
Saturday: 07:00 PM - 09:30 PM
Saturday: 02:00 PM - 04:30 PM
Event Supported By
Cedar City High School
(435) 586-2826