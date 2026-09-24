© 2026 Utah Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
With just hours left in our fund drive, we need your help to reach our important funding goals! There is still time to make a difference – when you give before 7:00 p.m., your donation is TRIPLED! Help us cross the finish line by DONATING NOW!

Cedar City High School "Singin' In The Rain" Musical

Cedar City High School "Singin' In The Rain" Musical

Cedar City High School will be performing "Singin' In The Rain" Thursday, November 19th, through Saturday, November 21st at 7:00PM in the auditorium at 703 W 600 S in Cedar City.

Cedar High School
$8
Every week through Nov 21, 2026.
Thursday: 07:00 PM - 09:30 PM
Friday: 07:00 PM - 09:30 PM
Saturday: 07:00 PM - 09:30 PM
Saturday: 02:00 PM - 04:30 PM

Event Supported By

Cedar City High School
(435) 586-2826
https://chs.irondistrict.org/
Cedar High School
703 W 600 S
Cedar City, Utah 84720
https://chs.irondistrict.org/