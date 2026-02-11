Christmas Village 2026
Christmas Village 2026
Ogden City is presenting 2026 Christmas Village down in Ogden City located off of 26th Street (2549 Washington Blvd.). This event goes from November 28th 2026 to January 1st 2027, starting at 5:00PM every day.
Christmas Village will once again light up in downtown Ogden, opening November 28, 2026, and last day is January 1, 2027. Lights are turned on daily at 5 p.m. They are turned off at 10 p.m. Sunday through Thursday and at midnight on Friday and Saturday.
Downtown Ogden
Free
Every week through Jan 01, 2027.
Sunday: 05:00 PM - 10:00 PM
Monday: 05:00 PM - 10:00 PM
Tuesday: 05:00 PM - 10:00 PM
Wednesday: 05:00 PM - 10:00 PM
Thursday: 05:00 PM - 10:00 PM
Friday: 05:00 PM - 11:59 PM
Saturday: 05:00 PM - 11:59 PM
Sunday: 05:00 PM - 10:00 PM
Monday: 05:00 PM - 10:00 PM
Tuesday: 05:00 PM - 10:00 PM
Wednesday: 05:00 PM - 10:00 PM
Thursday: 05:00 PM - 10:00 PM
Friday: 05:00 PM - 11:59 PM
Saturday: 05:00 PM - 11:59 PM
Event Supported By
Ogden City
801-629-8000
Specialevents@ogdencity.gov
Downtown Ogden