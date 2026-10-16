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Continuing Education: Mind-Body Bridging

Continuing Education: Mind-Body Bridging

The Transforming Communities Institute presents a Continuing Education opportunity on October 16th from 12:00PM -1:30 PM, MST. This session is presented by Tanya Comer, LCSW. Participants will receive 1.5 CEU after attending and completing the post-event evaluation. This takes place at I-System Institute, 0730 Old Main Hill, Logan.

Online
Free
12:00 PM - 01:30 PM on Fri, 16 Oct 2026
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Event Supported By

Transforming Communities Institute at Utah State University
maureen.boyle@usu.edu
https://chass.usu.edu/social-work/transforming-communities-institute/
Online