Continuing Education: Mind-Body Bridging
Continuing Education: Mind-Body Bridging
The Transforming Communities Institute presents a Continuing Education opportunity on October 16th from 12:00PM -1:30 PM, MST. This session is presented by Tanya Comer, LCSW. Participants will receive 1.5 CEU after attending and completing the post-event evaluation. This takes place at I-System Institute, 0730 Old Main Hill, Logan.
Online
Free
12:00 PM - 01:30 PM on Fri, 16 Oct 2026
Event Supported By
Transforming Communities Institute at Utah State University
maureen.boyle@usu.edu
Online