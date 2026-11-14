© 2026 Utah Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
We are off the air on 91.5 in Price and working to resume service as soon as possible.

Founders worldwide: Incorporate your startup, manage funds, and fundraise

Founders worldwide: Incorporate your startup, manage funds, and fundraise

A 75-minute online workshop on starting and funding a company is on

Wednesday December 7th at 7:00 p.m.

Online event. Free 75-minute workshop on starting and funding a company, Dec 2, 7 PM ET. Sheetal Rishi from Stripe co-hosts, so Utah founders can ask a Stripe team member directly. Open to everyone.

Online (Zoom)
07:00 PM - 08:15 PM on Wed, 2 Dec 2026
Get Tickets
Online (Zoom)