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Fused Glass Ornaments - SLC

Fused Glass Ornaments - SLC

Bad Dog Arts (824 South 400 West, Salt Lake City) is presenting a Fused Glass Ornaments Workshop. This event is on November 14th from 2:30PM to 5:00PM

Attendees will create two holiday ornaments. No experience necessary! All materials and kiln firing are included. Finished ornaments will be available for pickup after firing. Children ages 8+ are welcome when accompanied by an adult.

Bad Dog Arts Studio
$95
02:30 PM - 05:00 PM on Sat, 14 Nov 2026

Event Supported By

Bad Dog Arts
(801) 322-3816
programs@baddogarts.org
https://www.baddogarts.org/
Bad Dog Arts Studio
824 S 400 W
Salt Lake City, Utah 84101
(801) 322-3816
programs@baddogarts.org
https://www.baddogarts.org/