Fused Glass Ornaments - SLC
Fused Glass Ornaments - SLC
Bad Dog Arts (824 South 400 West, Salt Lake City) is presenting a Fused Glass Ornaments Workshop. This event is on November 14th from 2:30PM to 5:00PM
Attendees will create two holiday ornaments. No experience necessary! All materials and kiln firing are included. Finished ornaments will be available for pickup after firing. Children ages 8+ are welcome when accompanied by an adult.
Bad Dog Arts Studio
$95
02:30 PM - 05:00 PM on Sat, 14 Nov 2026
Event Supported By
Bad Dog Arts
(801) 322-3816
programs@baddogarts.org
Bad Dog Arts Studio
824 S 400 WSalt Lake City, Utah 84101
(801) 322-3816
programs@baddogarts.org