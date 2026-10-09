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International Connections Night

International Connections Night

International connections night is Friday November 6th in the Taggart Student Center ballroom on the USU campus at 6:00 p.m.

🌍 One night. Many cultures. Endless connections.
Come experience cultural activities, performances, and a global dance party at International Connections Night!

Utah State University Ballroom
06:00 PM - 10:00 PM on Fri, 6 Nov 2026

Event Supported By

Heritage & Culture
4357970446
community@usu.edu
https://www.usu.edu/involvement/heritage-culture/

Artist Group Info

yenny.lopez@usu.edu
Utah State University Ballroom
650 N 800 E,
Logan, Utah 84322
4357970446
https://www.usu.edu/tsc/