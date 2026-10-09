International Connections Night
International Connections Night
International connections night is Friday November 6th in the Taggart Student Center ballroom on the USU campus at 6:00 p.m.
🌍 One night. Many cultures. Endless connections.
Come experience cultural activities, performances, and a global dance party at International Connections Night!
Utah State University Ballroom
06:00 PM - 10:00 PM on Fri, 6 Nov 2026
Event Supported By
Heritage & Culture
4357970446
community@usu.edu
Artist Group Info
yenny.lopez@usu.edu