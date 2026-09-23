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Logan Halloween Treat Walk

Logan Halloween Treat Walk

Logan Halloween Treat Walk will take place on Friday, October 30th from 10AM–4PM. More than 60 downtown businesses will open their doors to costumed kids and hand out treats.

Look for the Halloween Treat Walk posters in shop windows to know which stops are participating. The Treat Walk is an easy, low-stress option for families with younger kids who’d rather skip the crowds and darkness of a traditional evening trick-or-treat route.

Logan Downtown
10:00 AM - 04:00 PM on Fri, 30 Oct 2026

Event Supported By

Logan Downtown Alliance
(385) 837-2727
http://business.cachechamber.com/list/member/logan-downtown-alliance-3223
Logan Downtown