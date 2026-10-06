Mini Makers: Toddler Art Exploration
Mini Makers: Toddler Art Exploration
The Nora Eccles Harrison Museum of Art hosts Mini Makers classes, a toddler art exploration experience. Caregivers and toddlers ages 2-5 experience art through singing, playing, moving, and making. The program is $5/child and prior registration is required.
Nora Eccles Harrison Museum of Art, Utah State University
$5 / Child
10:00 AM - 01:00 PM on Thu, 8 Oct 2026
Event Supported By
Nora Eccles Harrison Museum of Art, Utah State University
435-797-0165
nehma@usu.edu
Nora Eccles Harrison Museum of Art, Utah State University
650 North 1100 EastLogan, Utah 84322
4357970165
katie.lee.koven@usu.edu