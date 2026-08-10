Nevermore
Nevermore
The Performing Arts Coalition presents "Nevermore" on Saturday August 29th at the Rose Wagner Performing Arts Center at 7:00 p.m.
An hour-long, madcap flight through contemporary dance, classical piano, and absurdist comedy written by Matthew Ivan Bennett. Recommended for ages 8 and up. Infants not permitted.
Rose Wagner Perfirming Arts Center
students $14, general admission $19
07:00 PM - 08:00 PM on Sat, 29 Aug 2026
Rose Wagner Perfirming Arts Center
138 west 300 southSalt Lake City , Utah 84101
801.534.1000
rdt@rdtutah.org