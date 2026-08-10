© 2026 Utah Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Nevermore

Nevermore

The Performing Arts Coalition presents "Nevermore" on Saturday August 29th at the Rose Wagner Performing Arts Center at 7:00 p.m.

An hour-long, madcap flight through contemporary dance, classical piano, and absurdist comedy written by Matthew Ivan Bennett. Recommended for ages 8 and up. Infants not permitted.

Rose Wagner Perfirming Arts Center
students $14, general admission $19
07:00 PM - 08:00 PM on Sat, 29 Aug 2026
Rose Wagner Perfirming Arts Center
138 west 300 south
Salt Lake City , Utah 84101
801.534.1000
rdt@rdtutah.org
https://www.saltlakecountyarts.org/venues/the-rose/