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Ogden Holiday Electric Light Parade

Ogden Holiday Electric Light Parade

Ogden's Holiday Electric Light Parade will be held on Saturday, November 28th starting at 5:30PM on Washington Blvd.

The parade route will be on Washington Blvd. beginning at 22nd Street and ending at 27th Street. The Christmas Village Gala will start at 6:30PM with fireworks directly after the lights on ceremony. 

Downtown Ogden
Free
05:30 PM - 08:30 PM on Sat, 28 Nov 2026

Event Supported By

Ogden City
801-629-8000
Specialevents@ogdencity.gov
https://www.ogdencity.gov/
Downtown Ogden