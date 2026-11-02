Ogden Holiday Electric Light Parade
Ogden Holiday Electric Light Parade
Ogden's Holiday Electric Light Parade will be held on Saturday, November 28th starting at 5:30PM on Washington Blvd.
The parade route will be on Washington Blvd. beginning at 22nd Street and ending at 27th Street. The Christmas Village Gala will start at 6:30PM with fireworks directly after the lights on ceremony.
Downtown Ogden
Free
05:30 PM - 08:30 PM on Sat, 28 Nov 2026
Event Supported By
Ogden City
801-629-8000
Specialevents@ogdencity.gov
Downtown Ogden