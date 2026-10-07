Parowan Fall Fest
Parowan Fall Fest
Fall Fest in the Park & Car Show is held from 10:00 am - 4:00 pm on October 10th at Parowan Main Street (Parowan). Enjoy a wonderful fall day with entertainment, craft vendors, games, food, a car show featuring all makes and models. This year there is a special treat from 9:08 am to 11:56 am, the Annular Solar Eclipse will show off with a prime view at 10:28 am right in Parowan.
Parowan Main Street
Free
10:00 AM - 04:00 PM on Sat, 10 Oct 2026
Event Supported By
Parowan City
435-477-3331
Parowan Main Street
UT-274Parowan, Utah 84761