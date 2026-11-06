Piano Gallery Idaho Falls Piano Sale at the Legacy Flight Museum
Piano Gallery Idaho Falls Piano Sale at the Legacy Flight Museum
Piano Gallery Idaho Falls piano sale, Nov. 20-21, Legacy Flight Museum, 400 Airport Road, Rexburg. 100+ pianos, including campus loan-program Yamaha and Kawai, restored Steinway grands from Meyer Piano Restoration. Free admission, parking. Factory reps on hand. Public Fri. Nov. 20, 11 a.m.-8 p.m., Sat. Nov. 21, 10-4. Appointments Nov. 18-19: (208) 206-5653. byuidahopianosale.com
Legacy Flight Museum
11:00 AM - 08:00 PM on Fri, 20 Nov 2026
Event Supported By
Piano Gallery Idaho Falls
(208) 206-5653
doug@pianogalleryonline.com
Legacy Flight Museum
400 Airport RoadRexburg, Idaho 83440