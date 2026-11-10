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Pressed Flowers Ornaments Class

Pressed Flowers Ornaments Class

The Local Artisan Collective Presents a class to make flower ornaments. This is at 2371 Keisel Ave, Ogden on November 14th at 12:00PM to 7:00PM. Visitors can choose from a variety of flowers to make their own ornaments.

The Local Artisan Collective
$15
12:00 PM - 07:00 PM on Sat, 14 Nov 2026
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Event Supported By

The Local Artisan Collective
801-399-2787
localartisancollective@gmail.com
https://localartisancollective.com/
The Local Artisan Collective
2371 Kiesel Ave
Ogden, Utah 84401
801-399-2787
localartisancollective@gmail.com
https://localartisancollective.com/