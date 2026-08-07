Providence City Fun Run for Sauerkraut Days
Providence City Fun Run for Sauerkraut Days
The Providence City Fun Run for sauerkraut days
takes place at 7:00 a.m. on Saturday, August 15th at Zollinger Park. There will be a 5K for $15, and a one mile color run for $30 per family.
Zollinger Park in Providence UT
There will be a 5K for $15, and a one mile color run for $30 per family.
07:00 AM - 10:00 AM on Sat, 15 Aug 2026
Zollinger Park in Providence UT
51 N 200 WProvidence, Utah 84332
(435) 752-9441