Tooele Valley Museum: Veterans Day Celebration 2026
Tooele Valley Museum: Veterans Day Celebration 2026
Tooele Valley Museum & Historic Park presents Veterans Day Celebration 2026. This is on Wednesday, November 11, 2026, from 1–3pm at the Tooele Valley Museum (35 N Broadway St, Tooele).
On Wednesday, November 11, 2026, from 1–3pm at the Tooele Valley Museum there will be a Veterans Day celebration. There will be military vehicles and Tooele Army Depot displays, visit the museum, and take a moment to remember and thank those who have served our country.
Tooele Valley Museum and Historical Park
Free
01:00 PM - 03:00 PM on Wed, 11 Nov 2026
Event Supported By
Tooele Valley Museum & Historic Park
435.843.2143
Tooele Valley Museum and Historical Park
35 N. BroadwayTooele, Utah 84074
435.882.2836