Tooele Valley Museum: Veterans Day Celebration 2026

Tooele Valley Museum & Historic Park presents Veterans Day Celebration 2026. This is on Wednesday, November 11, 2026, from 1–3pm at the Tooele Valley Museum (35 N Broadway St, Tooele).

On Wednesday, November 11, 2026, from 1–3pm at the Tooele Valley Museum there will be a Veterans Day celebration. There will be military vehicles and Tooele Army Depot displays, visit the museum, and take a moment to remember and thank those who have served our country.