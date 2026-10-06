Westlake Emergency Center Halloween Carnival
Westlake Emergency Center Halloween Carnival
The Westlake Emergency Center, 700 N Redwood Road in Saratoga Springs is hosting a Halloween event from 4 p.m. to 6:30 p.m. on October 9th. They will provide a Halloween safety fair with games, activities, and treats.
Saratoga Springs Westlake Emergency Center
Free
04:00 PM - 06:30 PM on Fri, 9 Oct 2026
Event Supported By
Saratoga Springs Westlake Emergency Center
877-329-0968
Saratoga Springs Westlake Emergency Center
700 North Redwood RdSaratoga Springs, Utah 84043
877-329-0968