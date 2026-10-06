© 2026 Utah Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Westlake Emergency Center Halloween Carnival

Westlake Emergency Center Halloween Carnival

The Westlake Emergency Center, 700 N Redwood Road in Saratoga Springs is hosting a Halloween event from 4 p.m. to 6:30 p.m. on October 9th. They will provide a Halloween safety fair with games, activities, and treats.

Saratoga Springs Westlake Emergency Center
Free
04:00 PM - 06:30 PM on Fri, 9 Oct 2026

Event Supported By

Saratoga Springs Westlake Emergency Center
877-329-0968
https://www.mountainstar.com/locations/westlake-emergency-center
Saratoga Springs Westlake Emergency Center
700 North Redwood Rd
Saratoga Springs, Utah 84043
877-329-0968
https://www.mountainstar.com/locations/westlake-emergency-center?utm_campaign=corp_listings_mgmt&utm_source=google&utm_medium=business_listing