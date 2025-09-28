The Edge of Jazz - 9/28/25
A powerful big band–driven set with global flair, weaving in Christian McBride’s “Moanin’,” Kathy Barr’s vintage swing, and heartfelt moments from Alex Sipiagin and Terri Lyne Carrington.
- Ira B. Liss Big Band Jazz Machine - Pineapple Mango (feat. Daniel Ho)
- Christian McBride Big Band - Moanin'
- Yvonnick Prené - Sweet Georgia Brown
- Kathy Barr - My Sugar Is So Refined
- Jimmy Greene - Speak Low
- Alex Sipiagin - Prelude to a Kiss
- Terri Lyne Carrington and Christie Dashiell - Tears from Johannesburg
- Kurt Elling - Where the Streets Have No Name
- Irving Flores Sextet - Armando mi Conga