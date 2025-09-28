© 2025 Utah Public Radio
Arts and Culture
The Edge of Jazz

The Edge of Jazz - 9/28/25

By John Northup
Published September 28, 2025 at 10:20 PM MDT
The Edge of Jazz

A powerful big band–driven set with global flair, weaving in Christian McBride’s “Moanin’,” Kathy Barr’s vintage swing, and heartfelt moments from Alex Sipiagin and Terri Lyne Carrington.

  1. Ira B. Liss Big Band Jazz Machine - Pineapple Mango (feat. Daniel Ho)
  2. Christian McBride Big Band - Moanin'
  3. Yvonnick Prené - Sweet Georgia Brown
  4. Kathy Barr - My Sugar Is So Refined
  5. Jimmy Greene - Speak Low
  6. Alex Sipiagin - Prelude to a Kiss
  7. Terri Lyne Carrington and Christie Dashiell - Tears from Johannesburg
  8. Kurt Elling - Where the Streets Have No Name
  9. Irving Flores Sextet - Armando mi Conga
John Northup
It all started outside Detroit, where John’s mom used to hang a little transistor radio in his crib, so it’s really her fault. He has worked in web design and accessibility since 1999, dabbling in community radio sporadically in Vermont, Minnesota, and Michigan since 1987. John came to Utah in 2017 and works for WebAIM at the USU Institute for Disability. He holds a master’s in information science from the University of Michigan and an undergraduate degree in mass communications from Goddard College. John’s tastes in music are as diverse as Earth itself, but jazz is number one.
