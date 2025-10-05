The Edge of Jazz - 10/5/25
A playful and inventive jazz set balancing classics and modern voices — featuring Doris Day’s vintage charm, Brad Mehldau’s introspection, and fresh originals from Neal Miner and Conrad Herwig.
- Neal Miner - A Clever Air
- David Bode - Libertango
- Michael Wolff - Flutter
- Doris Day - Be My Little Baby Bumble Bee
- Snorre Kirk - A Thing Like That
- Brad Mehldau - Everything Means Nothing to Me
- Nick Finzer - Again and Again
- Danny Grissett - Two Sleepy People
- Conrad Herwig - Listen Lady