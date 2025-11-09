© 2025 Utah Public Radio
Arts and Culture
Cover art for The Edge of Jazz features a brass instrument and the show's name in brown lettering.
The Edge of Jazz

The Edge of Jazz - 11/9/25

By John Northup
Published November 9, 2025 at 10:13 PM MST
The Edge of Jazz

A warm and romantic autumn jazz set weaving standards, ballads, and modern reflections — featuring Diana Krall’s “Autumn in New York,” Coltrane and Hartman’s “Autumn Serenade,” and Josh Lawrence’s “Still We Dream.”

  1. Charlie Rouse - November Afternoon
  2. Carmen Bradford feat. Compass Jazz Orchestra - Sunday
  3. JD Allen - You Are Too Beautiful
  4. Diana Krall - Autumn in New York
  5. Josh Lawrence - Still We Dream
  6. Grant Stewart - I Won't Dance
  7. John Coltrane & Johnny Hartman - Autumn Serenade
  8. Syndee Winters - The Rules of the Road
  9. David Kikoski Trio - Grey Areas
John Northup
It all started outside Detroit, where John’s mom used to hang a little transistor radio in his crib, so it’s really her fault. He has worked in web design and accessibility since 1999, dabbling in community radio sporadically in Vermont, Minnesota, and Michigan since 1987. John came to Utah in 2017 and works for WebAIM at the USU Institute for Disability. He holds a master’s in information science from the University of Michigan and an undergraduate degree in mass communications from Goddard College. John’s tastes in music are as diverse as Earth itself, but jazz is number one.
