The Edge of Jazz - 11/9/25
A warm and romantic autumn jazz set weaving standards, ballads, and modern reflections — featuring Diana Krall’s “Autumn in New York,” Coltrane and Hartman’s “Autumn Serenade,” and Josh Lawrence’s “Still We Dream.”
- Charlie Rouse - November Afternoon
- Carmen Bradford feat. Compass Jazz Orchestra - Sunday
- JD Allen - You Are Too Beautiful
- Diana Krall - Autumn in New York
- Josh Lawrence - Still We Dream
- Grant Stewart - I Won't Dance
- John Coltrane & Johnny Hartman - Autumn Serenade
- Syndee Winters - The Rules of the Road
- David Kikoski Trio - Grey Areas