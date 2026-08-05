Macro-invertebrados Acuaticos

La historia de hoy está en inglés y en español. Para escuchar la traducción al español nos puedes sintonizar los miércoles a las 9 pm o en línea en UPR.org.

Este artículo fue escrito por Kate Hunter, directora de Educación en Stokes Nature Center, y apasionada por esos pequeños seres vivos de la naturaleza.

Me encantan las personas que aman los insectos. Me encanta lo rápido que estas personas pueden convertir una criatura que casi hay que entrecerrar los ojos para notar en algo que temer, amar o admirar. Por eso, puedes imaginar que aproveché la oportunidad de organizar un evento de divulgación en Stokes Nature Center con la Dra. Katy Stemmler. Como ecóloga acuática e investigadora posdoctoral en USU, Katy ama todo tipo de insectos que viven en el agua, y en un sábado de finales de julio nos introduce a mí y a unos treinta asistentes en el asombroso mundo de los macroinvertebrados acuáticos.

Los macroinvertebrados acuáticos es el nombre que científicos como Katy dan a todo tipo de pequeños animales que viven en el agua y no tienen columna vertebral como nosotros los humanos. Este grupo incluye gusanos acuáticos, sanguijuelas, escarabajos y algunos de los favoritos de la Dra. Stemmler: las efímeras y los tricópteros.

Como estos insectos viven en el fondo del río, o zona bentónica, recolectarlos requiere remover rocas y sedimentos mientras se sostiene una red corriente abajo para atrapar cualquier criatura que se desprenda, pero dejando pasar el sedimento fino. Una vez que se lleva lo atrapado en la red a una bandeja poco profunda con agua, se pueden observar estas maravillas de cerca. Al principio, nuestras muestras de agua del río Logan no revelan mucho, quizá algunas algas y algunos gusanos. Sin embargo, Katy señala lo que parece ser apenas un tubito, de aproximadamente media pulgada de largo y apenas un octavo de pulgada de ancho. Pronto, dos patas y una cabeza asoman de este diminuto palito. La Dra. Stemmler nos dice que se trata de una larva de tricóptero y señala su arete, donde cuelga un tubito marrón de tamaño similar en medio de un aro dorado.

Katy nos cuenta con entusiasmo que, en su forma larval y acuática, algunos tricópteros producen seda para construir estuches protectores alrededor de su cuerpo, como el que estamos observando. Usan la seda para unir rocas, material vegetal e incluso arena a su cuerpo y así protegerse de los depredadores. A veces, las larvas de tricóptero no hacen estuches, sino que usan su seda para formar una red submarina con la que atrapan el alimento que fluye por el río. Katy nos dice que, con el tiempo, este tricóptero que vemos hoy se transformará y dejará su estuche protector para convertirse en adulto, etapa en la que asumirá una segunda vida completamente distinta. Como adulto, tendrá un aspecto casi parecido al de una polilla y volará sobre el agua, dejando atrás su vida bentónica. Justo después de que Katy termina de describir al tricóptero, uno de los otros participantes reunidos alrededor de la bandeja de agua pregunta por qué hay un insecto alado que parece estar tratando de zafarse de unos pantalones demasiado ajustados. “¡Qué bien!”, exclama Katy, y explica que estamos viendo a una efímera emerger como adulta. Señala su camisa, donde la misma especie de efímera está dibujada artísticamente, y explica que esta efímera está entrando en su primer y posiblemente último día de adultez, ya que este grupo solo vive como adulto desde unas pocas horas hasta unos pocos días. Me encanta aprender sobre insectos, pero me encanta especialmente aprender sobre insectos de personas que aman los insectos. Al final de la charla, queda claro que la Dra. Stemmler podría hablar muchas horas más sobre sus queridos macroinvertebrados bentónicos, pero también es finales de julio y el sol está fuerte. Incluso en el agua fría del río Logan estamos sudando, y me sorprendo deseando poder estar nadando por el fondo del río, con suerte evitando cualquier red de alimentación de tricópteros.

Soy Carlos Ramos y estoy loco por Utah.

Créditos:

Versión en inglés: Kate Hunter, Education, Stokes Nature Center https://logannature.org/staff/

Versión en español: Carlos Ramos, Facilities, Stokes Nature Center https://logannature.org/staff/

Imágenes: cortesía del USU Extension y Lyle W. Bingham, fotographia

Audio destacado: Cortesía y derechos de autor Kevin Colver, https://wildstore.wildsanctuary.com/, y Cortesía y derechos de autor Friend Weller, https://www.upr.org/people/friend-weller Texto: Kate Hunter & Carlos Ramos, https://logannature.org/staff Lectura adicional: Lyle Bingham, https://bridgerlandaudubon.org/

Lectura adicional:

Artículos “Wild About Utah” por Kate Hunter https://wildaboututah.org/author/kate-hunter/

Artículos “Wild About Utah” por Carlos Ramos https://wildaboututah.org/author/carlos-ramos/

Friday 5: Caddisfly Case Diversity, Chris Goforth a.k.a. The Dragonfly Woman, February 24, 2012, https://thedragonflywoman.com/2012/02/24/caddisfly-case-diversity/

Hamrsky, Jan, Net-spinning caddisfly larva (Trichoptera, Hydropsychidae), Flickr Account - Jan Hamrsky, https://www.flickr.com/photos/janhamrsky/5979065987/in/album-72157631612158714

Larese-Casanova, Mark, Aquatic Insects, Harbingers of Health, Wild About Utah, https://wildaboututah.org/aquatic-insects-harbingers-of-health/

Larese-Casanova, Mark, Watershed Wildlife Field Book, Utah Master Naturalist Program, Utah State University Cooperative Extension, rev 2014, https://extension.usu.edu/utahmasternaturalist/files/course-materials/watershed-wildlife-pages.pdf