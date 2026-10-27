Beyond the Ordinary: Discover Handmade Treasures at the Artisan Holiday Market
Beyond the Ordinary: Discover Handmade Treasures at the Artisan Holiday Market
Washington City Arts Council presents Beyond the Ordinary: an Artisan Holiday Market on Friday and Saturday, November 27–28, from 12:00PM to 3:00PM each day at Heritage Hall, 50 N Main St, Washington.
The Artisan Holiday Market brings together an eclectic collection of original artwork, traditional crafts, and imaginative handmade creations, each reflecting the individual style and craftsmanship of its maker.
Heritage Hall
Free
12:00 PM - 03:00 PM, every day through Nov 28, 2026.
Event Supported By
Washington City Arts Council
washingtoncityartscouncil@gmail.com