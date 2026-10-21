Festival City Farmers Market
Festival City Farmers Market
The Festival City Farmers Market offers a bounty of local farmers and backyard gardeners who grow organically year-round. Festival City Farmers Market will be open on every Saturday in November and December from 10:00AM - 2:00PM in Cedar City at 100 West Center Street. Local farmers have locally produced and grown fruit, vegetables, cheese, jam, bread, eggs, honey, farm products and handcrafted items.
100 West University Blvd in Cedar City
Free
Every week through Dec 19, 2026.
Saturday: 10:00 AM - 02:00 PM
Saturday: 10:00 AM - 02:00 PM
Event Supported By
Festival City Farmers Market
festivalcityfarmersmarket@gmail.com
100 West University Blvd in Cedar City
100 West University BlvdCedar City, Utah 84720