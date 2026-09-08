Ogden Summer Farmer's Market
Ogden Summer Farmer's Market
Ogden Farmer's Market is open for the summer on Saturdays through September 12 8AM-1PM. Summer market by Farmers Market Ogden transforms Historic 25th Street into a lively festival of fresh, locally grown fruits and vegetables, floral arrangements, and handcrafted goods. With 300+ vendors throughout the season, visitors can enjoy summer treats, live outdoor performances, and family-friendly activities perfect for the warm weather.
Historic 25th Street
Free
Every week through Sep 12, 2026.
Saturday: 08:00 AM - 01:00 PM
Saturday: 08:00 AM - 01:00 PM
Event Supported By
Farmers Market Ogden
Historic 25th Street