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Orem's Farmers Market & Food Fest Wednesdays

Orem's Farmers Market & Food Fest Wednesdays

Orem's Farmers Market is open on Wednesdays from May to October, 5-9PM. It is located at Orem City Center Park. It has around 200 small local businesses participating each week. Find local vegetables, fruit, eggs, honey, milk, meat, flowers, artisan baked goods, handcrafted soap, art, and much more! Food Fest Wednesday is Utah County's largest weekly food truck roundup!

Orem City Center Park
Free
Every week through Oct 28, 2026.
Wednesday: 05:00 PM - 09:00 PM

Event Supported By

Orem City
https://orem.gov
Orem City Center Park
300 E Center St
Orem, Utah 84097