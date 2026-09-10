Orem's Farmers Market & Food Fest Wednesdays
Orem's Farmers Market & Food Fest Wednesdays
Orem's Farmers Market is open on Wednesdays from May to October, 5-9PM. It is located at Orem City Center Park. It has around 200 small local businesses participating each week. Find local vegetables, fruit, eggs, honey, milk, meat, flowers, artisan baked goods, handcrafted soap, art, and much more! Food Fest Wednesday is Utah County's largest weekly food truck roundup!
Orem City Center Park
Free
Every week through Oct 28, 2026.
Wednesday: 05:00 PM - 09:00 PM
Wednesday: 05:00 PM - 09:00 PM
Event Supported By
Orem City
Orem City Center Park
300 E Center StOrem, Utah 84097