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Piano Gallery Idaho Falls Piano Sale at the Legacy Flight Museum

Piano Gallery Idaho Falls Piano Sale at the Legacy Flight Museum

Piano Gallery Idaho Falls sells pianos from BYU Idaho's campus loan program and others on Friday, Nov. 20, 11 a.m. to 8 p.m. and Saturday, Nov. 21, 10 a.m. to 4 p.m.

Piano Gallery Idaho Falls sells 100+ new and used pianos, from under $500 to Boesendorfer grands retailing over $350,000, including lightly used Yamaha and Kawai pianos from the BYU-Idaho campus loan program (full factory warranties) and restored Steinway grands from Meyer Piano Restoration. Free admission and parking. On-site financing; factory reps on hand. Public sale Fri Nov 20, 11 a.m.-8 p.m., Sat Nov 21, 10 a.m.-4 p.m. Private appointments Nov 18-19: (208) 206-5653. byuidahopianosale.com Facebook event: https://facebook.com/events/s/byu-idaho-piano-sale-friday-no/1651917983129725/

Legacy Flight Museum
Free
11:00 AM - 08:00 PM, every day through Nov 20, 2026.

Event Supported By

Piano Gallery Idaho Falls
(208) 206-5653
doug@pianogalleryonline.com
https://byuidahopianosale.com
Legacy Flight Museum
400 Airport Road
Rexburg, Idaho 83440
(208) 206-5653
https://byuidahopianosale.com