Piano Gallery Idaho Falls Piano Sale at the Legacy Flight Museum
Piano Gallery Idaho Falls Piano Sale at the Legacy Flight Museum
Piano Gallery Idaho Falls sells pianos from BYU Idaho's campus loan program and others on Saturday, Nov. 21, 10 a.m. to 4 p.m.
Piano Gallery Idaho Falls sells 100+ new and used pianos, from under $500 to Boesendorfer grands retailing over $350,000, including lightly used Yamaha and Kawai pianos from the BYU-Idaho campus loan program (full factory warranties) and restored Steinway grands from Meyer Piano Restoration. Free admission and parking. On-site financing; factory reps on hand. Public sale Fri Nov 20, 11 a.m.-8 p.m., Sat Nov 21, 10 a.m.-4 p.m. Private appointments Nov 18-19: (208) 206-5653. byuidahopianosale.com Facebook event: https://facebook.com/events/s/byu-idaho-piano-sale-friday-no/1651917983129725/
Legacy Flight Museum
Free
10:00 AM - 04:00 PM on Sat, 21 Nov 2026
Event Supported By
Piano Gallery Idaho Falls
(208) 206-5653
doug@pianogalleryonline.com
Legacy Flight Museum
400 Airport RoadRexburg, Idaho 83440
(208) 206-5653