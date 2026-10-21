Wheeler Winter Market

Historic Wheeler Farms in Murray presents an annual Winter Holiday Market on November 27th through the 29th. Visitors can browse unique offerings from more than 50 local artisans, crafters, and specialty makers. They provide local food trucks, hot beverages, and seasonal treats along with a festive indoor shopping experience across two buildings: Activity Barn (6351 S 900 E, Murray) & Education Center (6475 900 E, Murray).

Wheeler Farm

Free

Every week through Nov 29, 2026.

Sunday: 10:00 AM - 03:00 PM

Friday: 02:00 PM - 08:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 06:00 PM