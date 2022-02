Conmemorando la masacre de Bear River en su 159 aniversario

Este año se conmemora el 159 aniversario de la masacre de Bear River, ocurrida el 29 de enero de 1863 en el actual condado de Franklin en el estado de Idaho. Darren Parry, ex presidente de la banda del noroeste de la nación Shoshone, y Courtney Cochley, curadora del Museo de la ciudad de Hyrum, hablan sobre la masacre de Bear River, la conmemoración de este evento y cómo compartir historias delicadas como estas con una amplia audiencia.

Ellis Juhlin: Darren Parry, ¿quizás puedas comenzar simplemente contándonos la historia de lo que sucedió en Boa Ogoi hace tantos años?

Darren Parry: Nuestra gente era indígena de Cache Valley, este era su hogar. Así que vivieron aquí, no cientos, sino miles de años, y tenían un estilo de vida de cazadores-recolectores, necesitaban los recursos que proporcionaba el valle. En 1856, cuando Brigham Young envió a Peter Maughan a establecerse en Cache Valley, fue como el principio del fin. Hubo miles de inmigrantes que no entendieron las costumbres de los nativos americanos, y estoy seguro de que hubo conflictos entre los Shoshone y otros grupos nativos. Se empezaron a escribir cartas desde Cache Valley de mormones locales que decían, “Tenemos un problema indígena aquí, que alguien venga a solucionarlo”. Un juez federal emitió órdenes de arresto contra el jefe tribal Sagwitch, un cazador de osos en Pocatello. El problema era que no había nadie realmente para entregar las órdenes de arresto aparte de Patrick Connor, que era coronel en el Fuerte Douglas, y él y sus voluntarios de California estaban allí, irónicamente, para vigilar a los mormones, cuidar a los mormones y proteger la ruta del correo terrestre. Entonces, fueron reclutados en servicio, por así decirlo; y Connor, antes de irse de Salt Lake City, hizo una entrevista y dijo, “Iré y tomaré estas órdenes de arresto, pero no voy a arrestar a nadie. No quiero privar a mis hombres de la diversión de matar indios”. Él sabía exactamente lo que iba a hacer, Patrick Connor dijo, “Vamos a matarlos a todos, deshacernos del problema para siempre, incluso a los niños para que no se conviertan en adultos”.

Ellis Juhlin: Darren, creo que a menudo se nos enseña la historia de los vencedores tal como está escrita, de las comunidades indígenas que vivían en un área antes de que nosotros viviéramos allí, o que los colonos llegaron allí; y luego se habla de ello como algo pasado, y como algo que sucedió y que estas personas ya no existen. ¿Tal vez puedas hablar un poco de la importancia de hablar sobre el hecho de que tu gente todavía está aquí?

Darren Parry: Hollywood ha hecho un muy buen trabajo al retratar a los nativos americanos mientras montamos a caballo y todos persiguen búfalos. Creo que muchos de nuestros niños pequeños miran a los nativos americanos bajo esa luz, simplemente no lo saben. Por eso es muy importante para mí y para mi abuela asegurarnos de que la gente sepa que todavía estamos aquí, cuán resistentes hemos sido y cómo los descendientes están aquí tratando de ganarse la vida y trabajando duro todos los días como nuestros antepasados.

Aimee Van Tatenhove: Courtney, desde tu punto de vista, debido a que eres curadora de un museo y eres la que organiza estas exhibiciones, ¿tienes una forma de compartir estas historias sin sacar provecho de la muerte o el trauma?

Courtney Cochley: El propósito de un museo no es para crear sensacionalismo, estamos allí para hacer preguntas y hacer que la gente piense de manera diferente sobre eventos históricos. Entonces, en lugar de decirle a alguien: “este árbol es verde”; en cambio, preguntamos: “aquí hay un árbol, ¿qué notas sobre él? ¿De qué color es?” Tratamos de que la gente empatice y sienta, y eso es realmente lo que es la interpretación, que es cómo explicas las cosas en los museos y educas en los museos. Hablamos de la masacre, hablamos de las muertes que ocurrieron y damos algunos números, pero realmente es en un contexto de interpretación y análisis para que los visitantes vean algo que antes no podían. Tal vez haces que vean las cosas de otra manera.

