A warm and worldly jazz set blending Brazilian vibes, lyrical ballads, and modern swing — featuring Ryan Keberle, Dom Salvador, Greg Murphy, and the Unity Quartet.



Dave Hanson - Cross Steps Louis Stewart - Smiling Billy Ryan Keberle & Collectiv do Brasil - Quintessence Unity Quartet - Lucena Brad Turner Trio - Can't Know How Dom Salvador - Simplicity Steve Holt Jazz Impact Quintet - The Lion's Eyes Greg Murphy - I Fall in Love Too Easily