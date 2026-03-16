The Edge of Jazz 3/15/26

Cover art for The Edge of Jazz features a brass instrument and the show's name in brown lettering.
By John Northup
Published March 16, 2026 at 6:00 AM MDT
A thoughtful and wide-ranging jazz set blending big band swagger, atmospheric guitar, and modern originals — featuring Kurt Elling, Bill Frisell, Monika Herzig, and Noah Preminger.

  1. Greg Rahn - Brand New Bad Idea
  2. Kurt Elling and the WDR Big Band - My Very Own Ride
  3. Benjie Porecki - Superstar
  4. Bill Frisell - Curtis (A Year and a Day)
  5. Chris Madsen - Revolving Door
  6. Monika Herzig - Sacred Earth
  7. Noah Preminger - Mopti
  8. Chris Parker Septet - Stages
John Northup
It all started outside Detroit, where John’s mom used to hang a little transistor radio in his crib, so it’s really her fault. He has worked in web design and accessibility since 1999, dabbling in community radio sporadically in Vermont, Minnesota, and Michigan since 1987. John came to Utah in 2017 and works for WebAIM at the USU Institute for Disability. He holds a master’s in information science from the University of Michigan and an undergraduate degree in mass communications from Goddard College. John’s tastes in music are as diverse as Earth itself, but jazz is number one.
