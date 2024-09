Gabriel Martínez: Preservando la Guelaguetza y la Cultura Oaxaqueña

En esta entrevista, Gabriel Martínez, un dedicado narrador e investigador de la Guelaguetza, comparte su misión de preservar y difundir la rica herencia cultural de Oaxaca. Impulsado por un profundo reencuentro con sus raíces, Gabriel ha trabajado incansablemente para asegurar que las tradiciones de sus ancestros sean valoradas y respetadas en los Estados Unidos. En su primera participación en la Guelaguetza de Utah, nos habla sobre la evolución del festival, su impacto en la comunidad oaxaqueña en el extranjero, y su visión para el futuro de esta celebración.

¿Qué te motivó a involucrarte en la investigación y narración de los festivales Guelaguetza?

El entusiasmo de compartir lo asombroso de mis ancestros, cuya civilización fue oculta y erradicada por siglos. Nuestras manifestaciones espirituales fueron recriminadas por la iglesia católica y nuestras lenguas suprimidas para adaptarse al español. Lo poco que he aprendido, procuro compartirlo con el público para que valoren y se enorgullezcan de sus raíces. Cuando llegué a California, creí haber enterrado un pasado. Sin embargo, en 2008, motivado por un libro de Ernest Hemingway, fui a San Fermín en Pamplona, España, y visité varias ciudades y países de Europa. La opulencia de la civilización europea me hizo cuestionar y añorar mis orígenes. Me pregunté si había algo de tal magnitud en el pasado de mis ancestros, lo que me llevó a reencontrarme con ellos. Ha sido un viaje lleno de lágrimas y gozo, lo que me motiva a compartirlo con el público.

¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con grupos folclóricos en diferentes ciudades de California y Arizona?

La mayoría de los danzantes tiene un compromiso profundo que trasciende los aplausos. Son embajadores culturales que unifican comunidades y forman nuevas generaciones de danzantes. Sin embargo, muchos lo hacen con sus propios recursos, ignorados por los gobiernos. En contraste, en las culturas milenarias, ser danzante era un prestigio sacro, lo que les daba mérito y libertad de impuestos.

¿Cómo describirías la evolución de la Guelaguetza desde sus orígenes hasta la actualidad?

En 1932 comenzó como Homenaje racial en Oaxaca, luego evolucionó a Lunes del cerro de Guelaguetza, y hoy se conoce simplemente como Guelaguetza. En Estados Unidos, el "Festival Guelaguetza" celebra la diversidad y unión, impulsado por las comunidades migrantes oaxaqueñas. Se congregan personas de diferentes naciones para disfrutar representaciones culturales como la Flor de Piña, la Danza de los Diablos y la Danza de la Pluma, que contextualizan el recorrido cultural de Oaxaca. Para el proletariado, este espacio sirve como antídoto al sistema económico hostil.

¿Por qué crees que es importante que eventos como la Guelaguetza se celebren en lugares fuera de Oaxaca, como Utah?

La población hispana/latina en Utah está en crecimiento, representando más del 15% de la población total. El festival Guelaguetza ofrece beneficios para toda la comunidad, siendo un espacio de consolación y empatía para aligerar el sufrimiento por la nostalgia de la emigración. Además, mejora la autoestima, fomenta pequeños negocios locales y crea nuevos líderes comunitarios.

¿Cómo describirías el impacto cultural y social de la Guelaguetza en la comunidad de Utah?

"Oaxaca en Utah" está haciendo un magnífico esfuerzo por crear espacios culturales y artísticos que fortalecen a la comunidad. Aunque en sus primeros años tiene mucho por crecer, su objetivo de inculcar responsabilidad y valores a través del folclor es noble, sensibilizando a la sociedad e inspirando un lenguaje constructivo.

¿Qué esperas lograr con tu participación en este festival y qué mensaje te gustaría transmitir al público?

Estoy entusiasmado de colaborar con “Oaxaca en Utah”, un grupo de personas de corazón de oro. Mi propósito es crear puentes con los organizadores y celebrar la diversidad con el público. Lo más importante es establecer lazos duraderos con ambos.

¿Cuáles son los mayores desafíos que has enfrentado en tu trayectoria como investigador y narrador de la Guelaguetza?

Ha sido difícil porque el pueblo fue ultrajado de su historia, identidad y civilización. Todo está fragmentado, y la información oculta y desacreditada. Sin embargo, cada nuevo descubrimiento es una revelación que me llena de orgullo. La investigación y narración han sido esfuerzos personales, sin garantías económicas, aunque en 2010 recibí el apoyo de la Universidad Estatal de California, San Diego para estudiar zapoteco. La solidaridad del público y organizaciones ha convertido los retos en oportunidades, lo que me ha permitido seguir aportando al ámbito artístico con convicción.

¿Tienes algún proyecto futuro relacionado con la cultura oaxaqueña que te gustaría compartir con nosotros?

Sigo escribiendo y fotografiando desde la perspectiva indígena, con el objetivo de crear conciencia y armonía cultural. Mis libros, publicados de manera independiente, incluyen “Fiesta de gratitud”, “Muerteada sonidos del inframundo” y “Los perros de ambos mundos: norte y sur”. Estaré narrando en varios festivales, como en el Jardín Botánico de Phoenix y en Salt Lake City, donde presento "Fiesta de gratitud". Estoy agradecido con el público que ha acogido mi esfuerzo en la literatura y narración.