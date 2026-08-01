The Edge of Jazz - 12/29/24
- George Shearing Quintet - Let it Snow
- Dean Martin - The Things We Did Last Summer
- Beegie Adair - A Winter Romance
- Michael Franks - The Way We Celebrate New Year's
- Tom Grant - Winter Wonderland
- Idina Menzel, Billy Porter - I've Got My Love to Keep Me Warm
- Ray Charles & Betty Carter - Baby it's Cold Outside
- Eddie Higgins Trio - Sleigh Ride
- Ella Fitzgerald - What Are You Doing New Year's Eve?
- Manhattan Transfer - Snowfall
- Nina Simone - Chilly Winds Don't Blow
- Charles Brown - Bringing in a Brand New Year
- Duke Ellington - Auld Lang Syne