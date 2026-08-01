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The Edge of Jazz
The Edge of Jazz

The Edge of Jazz - 3/2/25

By John Northup
Published August 1, 2026 at 9:24 AM MDT
The Edge of Jazz

A dynamic jazz mix of swinging quartets, vibrant big band sounds, and soulful melodies from artists like Jacob Wutzke, Renee Rosnes, and Ryan Middagh Jazz Orchestra.

  1. Jacob Wutzke - Sister Cheryl
  2. Jackson Potter - Small Things
  3. Erik Jekabson - Washington as a Surveyor
  4. Carl Allen - Put On a Happy Face
  5. Scott Hamilton - On a Clear Day
  6. Renee Rosnes - Trilhos Urbanos
  7. Jim Mullen Quartet - For Heaven's Sake
  8. Hans Luchs Quartet - The Spell is Broken
  9. Ryan Middagh Jazz Orchestra - Waiter, Make Mine Blues
Tags
The Edge of Jazz UPRMusicJazz
John Northup
It all started outside Detroit, where John’s mom used to hang a little transistor radio in his crib, so it’s really her fault. He has worked in web design and accessibility since 1999, dabbling in community radio sporadically in Vermont, Minnesota, and Michigan since 1987. John came to Utah in 2017 and works for WebAIM at the USU Institute for Disability. He holds a master’s in information science from the University of Michigan and an undergraduate degree in mass communications from Goddard College. John’s tastes in music are as diverse as Earth itself, but jazz is number one.
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