The Edge of Jazz - 3/2/25
A dynamic jazz mix of swinging quartets, vibrant big band sounds, and soulful melodies from artists like Jacob Wutzke, Renee Rosnes, and Ryan Middagh Jazz Orchestra.
- Jacob Wutzke - Sister Cheryl
- Jackson Potter - Small Things
- Erik Jekabson - Washington as a Surveyor
- Carl Allen - Put On a Happy Face
- Scott Hamilton - On a Clear Day
- Renee Rosnes - Trilhos Urbanos
- Jim Mullen Quartet - For Heaven's Sake
- Hans Luchs Quartet - The Spell is Broken
- Ryan Middagh Jazz Orchestra - Waiter, Make Mine Blues