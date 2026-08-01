The Edge of Jazz - 4/13/25
A rich blend of modern jazz textures and timeless standards, featuring Cannonball Adderley’s classic swing, Nnenna Freelon’s soulful charm, and bold originals from Ben Patterson and Dann Zinn.
- Dann Zinn - The Sound of Ice Melting
- Cannonball Adderley Quintet - Jeannine
- Nnenna Freelon - Oh! Susanna
- Bob James & Dave Koz - Protea
- Hans Luchs - Overdue
- Ben Patterson Jazz Orchestra - The Misinformation Age
- Tom Wakeling - Watergate Blues
- Chris Botti - Easter Parade