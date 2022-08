My Discovery Destination fomenta tiempo de calidad con los niños a través del aprendizaje en familia

En un esfuerzo por fortalecer a las familias, un programa nacional está conectando a los padres con recursos que los ayudan a adquirir las habilidades para crear relaciones significativas entre padres e hijos.

Sharilee Griffiths es la coordinadora de la coalición de My Discovery Destination en Logan. Ella dice que este programa incorpora lo que se llama la "Estrategia de desarrollo social", que tiene como objetivo brindar oportunidades a los jóvenes para aprender nuevas habilidades y mejorar las existentes, brindándoles recompensas para que puedan vincularse con los adultos que las brindan. Los adultos pueden entonces establecer estándares claros que conduzcan a comportamientos saludables.

“Todo lo que hacemos en My Discovery Destination se trata de fortalecer a las familias y desarrollar la resiliencia en los niños; y realmente, el objetivo de eso, la razón de eso, es incorporar los factores protectores, rodear a nuestra juventud con factores protectores para todo tipo de prevención: prevención del suicidio, prevención del consumo de alcohol por menores de edad, prevención del acoso escolar. Cualquier programa de prevención que mire, o cualquier prevención, investigación de datos que mire, el núcleo es el vínculo familiar”, dijo Griffiths.

Griffiths dijo que My Discovery Destination comenzó como un programa de verano hace cinco años y se ha convertido en algo más grande.

“Estaba sentada en una reunión de la junta, me siento en muchas juntas, y me di cuenta de que había una especie de vacío en la comunidad, que los padres necesitaban algo divertido que hacer con nuestros hijos durante el verano; así que volví con mi equipo y dije: 'Oye, desarrollemos este programa', y así lo hicimos, y simplemente tomó vida propia. En realidad, nunca hemos vuelto al otro trabajo que realmente hacemos. Nos acabamos de dar cuenta de que las familias necesitan esto durante todo el año, las empresas necesitan esto durante todo el año y esta es una forma de fortalecer a la comunidad”, dijo Griffiths.

Leticia Clegg es una madre de Cache Valley que dijo que ella y su familia usan el programa como una forma de crear actividades divertidas.

“Mis hijos realmente se divierten jugando y encontrando las diferentes actividades y buscando formas de completarlas," dijo Clegg. "Así que realmente ha sido grandioso para nuestra familia simplemente levantarnos y ponernos en marcha e interactuar en la comunidad. Nos ha unido. Es algo divertido que mis hijos esperan con ansias. Me di cuenta de que mis hijos preguntan directamente: ‘Oye, busquemos y encontremos algo divertido que hacer’. En lugar de querer ver televisión, me di cuenta de que mi familia se ha vuelto más unida. Hemos podido usar los consejos y sugerencias para padres para poder fortalecer la comunicación con mis hijos y dentro de nuestra familia. Es una locura para mí pensar que existe este maravilloso recurso gratuito en la comunidad y me sorprende un poco pensar cuántas personas no lo saben, y los maravillosos beneficios que ha tenido en mi familia”.

Con más de 6,000 personas utilizando el programa solo en 2021, ahora están agregando componentes para las escuelas para ayudarlos a construir conexiones entre el hogar y la escuela.

Para obtener más información sobre My Discovery Destination, visite mydiscoverydestination.com