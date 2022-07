Encuestas de lectores de The Herald Journal sobre asuntos de Cache Valley

Charles McCollum es editor gerente de The Herald Journal en Logan. Regularmente encuesta a los lectores a través de Facebook. Él nos habló sobre los resultados de algunas de esas encuestas que han preguntado a los lectores sus opiniones sobre las razones para visitar Wasatch Front, los comportamientos de conducción más molestos, el acento de Cache Valley, y una lista de deseos de Cache Valley.

Tom Williams: Charles McCollum, usted abre su artículo de Facebook de la siguiente manera: los conductores se vuelven locos unos a otros. ¿Cuáles fueron algunos de los comentarios que le impactaron de esto?

Charles McCollum: Me alegró ver que algunas personas dijeron, no importa dónde vivas —y he vivido en unas cinco comunidades—, todo el mundo piensa que los conductores allí son los peores del mundo. Estos son los peores conductores. Un par de personas comentaron en Facebook, y estaba feliz de leer eso, que en realidad los conductores en Cache Valley son más educados que en otros lugares, más que en otras ciudades en las que esas personas han vivido. Algunas personas dijeron que algunos conductores de Cache Valley son demasiado educados. Llegas a una parada de cuatro vías y los conductores no toman su turno. Quieren saludarte y eso solo causa un lío.

Tom Williams: ¿Cuáles fueron algunas de las respuestas referentes al acento local de personas que crecieron en Cache Valley?

Charles McCollum: Bueno, lo más importante, lo que mucha gente dijo es que tenemos un acento bastante neutral aquí. Estoy de acuerdo con eso, pero hay algunas pequeñas peculiaridades que la gente señaló, una de ellas es el sonido de la letra “t” en palabras como “mountain”. Y, además, alguien agregó el comentario, y parecía tener algo de entrenamiento lingüístico, de que no solo eliminamos la letra “t” en la “Cache Valley mountain” sino que tenemos un pequeño contratiempo allí, y ella llamó a eso una parada glótica. Eso me pareció realmente interesante. Un par de otras personas con capacitación lingüística y algo de educación entraron en el debate, y una persona señaló de manera muy interesante que nuestro acento era muy similar a cierta área en el oeste de Texas donde la gente había emigrado. Los primeros mormones habían emigrado desde Missouri hasta allí y algunos de esos acentos característicos parecen haber sobrevivido todos estos años.

Tom Williams: Hay una lista de deseos de Cache Valley. Las cosas que la gente quiere. ¿Algo de eso que quiera decir aquí?

Charles McCollum: Uno de los otros era ¿Por qué te vas de Cache Valley? Y una de las cosas, que inevitablemente surge es que Cache Valley se ha vuelto muy poblado por muchos bancos y cooperativas de crédito, lavados de autos y tiendas Maverick. Mucha gente que se va para ir al Wasatch Front busca opciones de compras. Y mucha gente quiere también que un tren venga aquí. Y, por supuesto, la ecuación de costos allí no sé cuál sería, pero si llegara no sé si tuviera suficientes pasajeros para mantenerlo viable, pero a mucha gente le encanta mencionar ese tren.

Para escuchar la entrevista completa en inglés, visite upr.org/show/access-utah.