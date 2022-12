Cada año, un comité de estudiantes con honores de la Universidad Estatal de Utah selecciona un profesor destacado con honores a quien invitan a dar una "última lección" imaginaria, una charla que comparte sabiduría y conocimiento con estudiantes y miembros de la comunidad como si fuera la última oportunidad del profesor para dar una conferencia en USU. Hace un par de semanas, el Profesor Sobresaliente con Honores de 2022, el Dr. David Brown (Matemáticas y Estadística), pronunció la cuadragésimo séptima Conferencia Anual con Honores en el Russell/Wanlass Performance Hall en el campus de Logan de USU. Su conferencia se tituló: Nuestro Sexto Sentido: Matemáticas.

Tom Williams: ¿Por qué las matemáticas están en la Facultad de Ciencias?

David Brown: Por un lado, creo que, si fuera en la Facultad de Artes, Matemáticas sufriría al igual que las artes, pero estando en la Facultad de Ciencias, podemos permitir que la disciplina se aproveche para cualquier área. Tienes que saber matemáticas para que te vaya bien en física, para hacer ingeniería, y así sucesivamente. Así que supongo que se siente más como una ciencia para la gente, aunque en la práctica las matemáticas no se parecen en nada a las de un científico, así que no pertenece allí. Si lo que te permite estar en la Facultad de Ciencias es el modo en que se realiza tu disciplina, las matemáticas no pertenecen allí. En mi última conferencia, di evidencia de por qué es más un arte, es definitivamente una forma de arte, posiblemente incluso una religión en lugar de una ciencia.

Tom Williams: La definición de la matemática es más difícil de lo que parece.

David Brown: Trato de definir las matemáticas de una manera que tenga sentido para mí. Y es que en vez de hablar de lo que crees que son las matemáticas, o si se crean o se descubren, que por cierto, me parece una pregunta tonta, porque en realidad no importa. Decidí mirar bien, ¿qué son las matemáticas? Y lo voy a definir en base a lo que se hace. Así que las matemáticas son como las hacen los matemáticos, y así es como respondí la pregunta. Y cuando investigué cómo se hace, se me ocurrieron algunas respuestas que trataban de enfocarse en lo peyorativas que eran, es una doctrina con dogmas, así que, como la religión, tal vez pueda decir que hay algún tipo de aparato basado en la fe detrás de las matemáticas. Existe una extraña jerarquía en las matemáticas que no conoces hasta después, pero empiezas a darte cuenta de que hay chicos geniales en matemáticas. Luego hay otras matemáticas que son menospreciadas y así sucesivamente. Así que están todas estas dinámicas sociales interesantes en las matemáticas, luego está la forma en que se hace. Definitivamente se parece más a una forma de arte que a una ciencia porque, como acabo de indicar, usted, como matemático, sus métodos pueden ser muy poco científicos, por lo que no necesariamente entretengo una hipótesis nula y hago experimentos para ver si puedo cumplirla o no. Ni siquiera puedo decir si tengo un método y de dónde viene la inspiración para las cosas nuevas. No estoy seguro de si desearía saberlo porque entonces tal vez tendría un poco más de control sobre eso.

Tom Williams: Usted dice que para lo que nos entrenamos a nosotros mismos, y ciertamente a nuestros estudiantes, es para la próxima clase de matemáticas y luego preparándonos para la próxima clase después de esa. No les estamos enseñando necesariamente de la forma en la que usted cree que deberíamos hacerlo.

David Brown: Si cada clase que tomas es para la próxima, entonces, como alguien que tiene que sufrir las matemáticas hasta cierto punto, es como si sólo tuvieras que tomar algunas matemáticas y luego te detienes en algún extraño punto aparentemente arbitrario. Podemos aliviar eso cambiando un poco los nombres de las clases, pero, por ejemplo, nuestra clase de álgebra de la universidad está diseñada con mucha fuerza para prepararte para el cálculo, pero si no vas a tomar cálculo, ¿para qué necesitas esa preparación? Cuando construyo una clase, si tengo la oportunidad de hacerlo y la libertad para hacerlo, aun operando dentro de las restricciones que me impone el resto del plan de estudios, trato de brindarles a los estudiantes una experiencia que los empuje mucho más allá de la clase. Por ejemplo, en mi clase de matemáticas discretas trato de traer algunos problemas que descubrirían solo en una clase de topología que quizás nunca tomen porque no son estudiantes de matemáticas, pero no hay razón para ocultarles ese tipo de materia hasta que tomen esa clase. Así que no estoy de acuerdo con la idea de que, si no has tenido suficientes requisitos previos, entonces no puedes experimentar algo de matemáticas. Creo que es totalmente factible entregarle a alguien una pequeña cantidad de definiciones nuevas, que siempre tenemos que aprender, y luego incorporarlas al plan de estudios lo antes posible.

