'Es hora de pensar en pequeño': acción climática

Todd Myers es el director del Centro para el Medio Ambiente en Washington Policy Center. Su nuevo libro "Time to Think Small" es un llamado a la acción climática que examina las formas en que podemos aprovechar el poder creciente de los teléfonos inteligentes y otras tecnologías para convertirnos en administradores ambientales efectivos para proteger a las especies amenazadas, reducir el riesgo del cambio climático y detener el plástico en los océanos.

Tom Williams: Usted explica en el libro que en el pasado el sistema político funcionaba, dice que el gobierno en la década de 1970 era bastante efectivo, pero que en tiempos recientes no ha sido igual de efectivo.

Todd Myers: Tenemos un aire mucho más limpio, un agua mucho más limpia que a principios de la década de 1970. Sin embargo, los desafíos que enfrentamos hoy en día son muy diferentes. Estos desafíos están mucho más distribuidos. Los tipos de problemas que enfrentamos en la década de 1970 con grandes vertidos en la contaminación del agua y grandes chimeneas eran realmente apropiados para las soluciones del gobierno porque el gobierno puede hacer un gran problema con esfuerzos específicos. Ahora tenemos muchos pequeños aportes que se suman al daño ambiental. El plástico oceánico es algo en lo que la gente se preocupa porque todo el mundo pone un poco de CO2 en la atmósfera y el agregado tiene un gran impacto. Entonces, es un problema distribuido y necesitamos una solución distribuida.

Tom Williams: También da un ejemplo en el libro sobre California que enfrenta una escasez de energía donde la empresa de servicios públicos envió mensajes de texto. Supongo que algo tan simple como un mensaje de texto puede ser efectivo.

Todd Myers: Este verano, cuando California enfrentaba una crisis energética, las temperaturas eran altas y se enfrentaban a apagones. California tiene muchas baterías que se usan para almacenar energía, las cambian desde la mitad del día cuando el sol brilla hasta la noche cuando llega el pico, pero a medida que se acercaba el pico, se quedaron cortas. Entonces, lo que decidieron hacer fue enviar un mensaje de texto a muchos consumidores residenciales y decir: "Miren, nos enfrentamos a apagones, conserven, si pueden". En 15 minutos, la demanda se redujo en 2000 megavatios, el equivalente a toda la energía de las baterías que se usaba en California en ese momento, prácticamente sin costo alguno. Era solo un texto, muy simple, de muy baja tecnología y, sin embargo, tuvo un impacto enorme en un momento en que California enfrentaba apagones.

Tom Williams: ¿Cuál es el mayor aprendizaje que espera que la gente se lleve de su libro?

Todd Myers: Pienso en dos cosas. La primera es la esperanza. Hay mucha gente desanimada por el medio ambiente al sentir que no estamos progresando como necesitamos y que la única esperanza es tratar de convencer a los políticos para que hagan lo necesario, eso se vuelve muy frustrante. He trabajado en políticas públicas durante más de dos décadas y hay muchos, muchos momentos frustrantes que tengo, pero quiero que la gente sepa que hay esperanza de que se está progresando mucho en algunos temas que parecían muy intratables no hace mucho tiempo. El segundo es el empoderamiento. Hemos visto a mucha gente tomando medidas realmente extremas, destruyendo el arte y haciendo cosas porque sienten que no tienen ningún otro poder, se expresan de la única manera que saben, protestando o siendo destructivo para intentar llamar la atención de los políticos. Ahora hay oportunidades donde no tienes que hacer eso donde puedes resolver problemas directamente en tu propia casa, o crear tecnologías que tienen el impacto en una escala más grande y que hacen un impacto verdaderamente global.

