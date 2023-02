La vida a medio conocer: en busca del paraíso

El paraíso: ese lugar escurridizo donde desaparecen las angustias, las luchas y las cargas de la vida. La mayoría de nosotros soñamos con él, pero cada uno tiene una idea muy distinta de dónde se encuentra. Para algunos, sólo puede disfrutarse después de la muerte; para otros, está en medio de nosotros, o al otro lado del océano, si somos capaces de encontrar ojos para verlo.

En su nuevo libro, La vida a medio conocer por su traducción al español, Pico Iyer viaja de Irán a Corea del Norte, del Himalaya del Dalai Lama a los templos fantasmales de Japón, y reúne toda una vida de exploraciones para poder cuestionar nuestras ideas de utopía y preguntarnos cómo podemos encontrar la paz en medio de la dificultad y el sufrimiento.

Tom Williams: Usted menciona en su libro al Dalai Lama con quien usted ha tenido el privilegio de viajar extensamente y pasar mucho tiempo con él. Podríamos asumir que tiene la cabeza en las nubes, pero dice que en realidad él es muy realista.

Pico Iyer: Asisto a todas sus audiencias privadas y almuerzo con él todos los días al igual que también asisto a sus conferencias públicas, y una cosa que siempre me impresiona cuando viajo con él es que en casi todas las conferencias públicas alguien levanta la mano y le pregunta con gran sinceridad: “Su Santidad, ¿qué hace usted cuando realmente sueña con resolver la crisis medioambiental y traer la paz a Oriente Medio y lograr una mejor armonía con su familia cuando simplemente no funciona? Entonces él mira a esa persona con gran cariño, como un tío o un padrino y responderá diciendo que ese es un sueño equivocado. Tienes que ser muy, muy realista y riguroso con tus sueños, no vamos a resolver la crisis climática mañana, probablemente no vamos a poder traer la paz a Oriente Medio la semana que viene. Es un proceso muy, muy largo. Si pones tus expectativas, tus sueños, demasiado altos, es casi un insulto a la realidad, y no va a funcionar.

Tom Williams: En el libro también habla de Emily Dickinson, que, aunque era muy famosa, no salía de su casa durante temporadas.

Pico Iyer: Creo que durante 26 años nunca salió de su habitación. Es una fuente inagotable de sabiduría. Es más monástica que cualquier monja o monje. Creo que si lees sus poemas sientes que muchas cosas la visitaban en la luz de una pequeña habitación, Dios, la muerte, la eternidad, todos estos enormes regalos indican que ella no llevaba una vida aburrida. Llevaba una vida interior muy rica y estaba llegando a algunas conclusiones muy sorprendentes. Paso mucho tiempo con monjes, monjes católicos, monjes budistas, todo tipo de monjes y muchos de ellos acudieron a Emily Dickinson en busca de sabiduría, precisamente porque ella se sentó inmóvil durante tanto tiempo, que vio cosas que la mayoría de nosotros nunca vemos porque llevamos una vida apresurada.

Tom Williams: Usted se pregunta, y cito, si este anhelo de un mundo ideal no será una especie de maldición incluso una herejía. ¿Cómo se resuelve esto?

Pico Iyer: Cada uno de nosotros tiene realmente la capacidad de elegir sus propias respuestas mucho más de lo que podríamos imaginar. Creo que la pandemia nos enseñó que no tenemos tanto control sobre las circunstancias externas, pero tenemos más control del que imaginamos sobre las circunstancias internas. Así que ahí es donde encuentro posibilidades. Ahí es donde siento que en cualquier momento podemos hacer una vida mejor.

Para escuchar la entrevista completa en inglés, visite upr.org/show/access-utah