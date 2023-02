Propuesta 'Clean the Darn Air' en Utah

Hoy hablaremos con un representante de “Clean the Darn Air”, que propone reunir firmas para presentar una iniciativa en las elecciones de 2024. Su propuesta destinaría 100 millones de dólares anuales a programas locales de calidad del aire y 50 millones de dólares anuales a las economías rurales, eliminaría el impuesto estatal sobre las ventas de alimentos en las tiendas de comestibles y ampliaría la equiparación del Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo del estado para las familias trabajadoras con bajos ingresos. Nuestro invitado es Yorám Bauman, analista político de “Clean the Darn Air”.

Tom Williams: ¿Qué sabe sobre los efectos para la salud de la calidad del aire en Utah?

Yoram Bauman: Diré que soy relativamente nuevo en Utah, mi esposa creció en Kaysville y nos mudamos aquí para estar más cerca de sus padres y de la familia. La calidad del aire encabezaba nuestra lista de preocupaciones al mudarnos a Utah. Es lo primero que no nos gusta de estar aquí, tenemos un niño de cuatro años y otro de ocho. Usamos la aplicación en nuestros teléfonos para ver si pueden salir a jugar y eso no es bueno. Es una cuestión de calidad de vida y es un problema económico. Las empresas me han dicho que no traen gente en avión para entrevistas de trabajo. Si están contratando personal, no quieren que la gente se entere porque les preocupa que, si vienen durante una inversión térmica, vean la inversión y se den la vuelta y se vayan y digan "este no es el lugar para mí. Así que es una cuestión económica, de calidad de vida y absolutamente sanitaria.”

Tom Williams: ¿Qué propone "Clean the Darn Air"? ¿Qué figuraría en la papeleta electoral si consigue las firmas suficientes?

Yoram Bauman: Son 100 millones de dólares al año para programas locales de calidad del aire. Eso es lo que el gobernador Herbert pidió hace unos años, pero no obtuvo de la legislatura estatal, supongo que tienen otras prioridades. También 50 millones de dólares al año para las economías rurales de las zonas del estado con dificultades económicas o que no tienen los mismos problemas de calidad del aire que nosotros, especialmente a lo largo del frente de Wasatch. Eliminar el impuesto estatal sobre las ventas de alimentos en las tiendas de comestibles y ampliar el Crédito Fiscal por Ingreso del Trabajo para las familias trabajadoras de bajos ingresos, y luego pagar por todo ello con un modesto impuesto sobre el carbono de los combustibles fósiles que son la principal fuente de contaminación del aire local y el cambio climático global.

Tom Williams: ¿Por qué no poner esta papeleta en la actual legislatura de dos mil veintitrés? ¿Por qué hasta dos mil veinticuatro?

Yoram Bauman: Ese es el calendario que la legislatura ha establecido para las medidas electorales. Tenemos previsto iniciar la recogida de firmas esta semana y tenemos hasta el 22 de noviembre, el miércoles antes de Acción de Gracias, para recoger las firmas que necesitamos, suponiendo que las consigamos. Estaremos en la papeleta, no en este noviembre, sino en el siguiente. Así que es una especie de proceso de dos años debido a la forma en que la legislatura ha estructurado el proceso de votación.

Para escuchar la entrevista en inglés, visite upr.org/show/access-utah