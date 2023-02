Actualización de informes del río Colorado 2023

Hoy hablaremos con el reportero Alex Hager. Preguntaremos si la nieve de este invierno será suficiente para sacarnos de la sequía. Miraremos hacia el futuro del río Colorado a medida que el cambio climático haga que el área sea más seca. Veremos los cambios propuestos en Lake Powell y Lake Mead. También pensaremos en cómo la reducción del Lake Powell afecta el suministro de agua a un pueblo como Page en el estado de Arizona.

Tom Williams: ¿Es cierto que quizá no podamos confiar tanto en nuestros embalses?

Alex Hager: Toda la función de los embalses es compensar el hecho de que a veces va a ser húmedo, a veces va a ser seco. Pero si tienes un embalse, al final siempre tienes una reserva de agua fiable que puede almacenar agua en los años húmedos y proporcionar agua extra en los años secos. Sin embargo, ahora los embalses están bajando tanto, especialmente algunos de los embalses más importantes, el Lake Powell y el Lake Mead, que son los dos más grandes del país, y tal vez las partes más importantes del sistema del río Colorado, están bajando tanto, que podríamos tener que cambiar la cantidad de agua que extraemos de ellos cada año, de una manera que los hace no predecibles.

Tom Williams: Cada vez más, las noticias pueden ser nefastas y pueden no ser buenas noticias en un año específico.

Alex Hager: Pero quiero advertir contra la idea de que esto es una especie de fin del mundo, esto no va a ser el fin de tener agua en el Oeste, no va a ser el fin de las ciudades en el Oeste. No va a ser el fin de Logan o Salt Lake o Phoenix o Denver. Pero se van a necesitar cambios en la vida tal y como la conocemos. He hablado con muchos científicos y políticos que dicen que la forma en que hemos construido la vida en el Oeste ya no es necesariamente sostenible, básicamente estamos utilizando más agua de la que podemos esperar tener. Así que, en cierto modo, eso va a significar pequeños cambios en la forma en que vivimos nuestras vidas: duchas más cortas e inodoros de bajo consumo y ese tipo de cosas. Va a significar nuevas normas sobre la cantidad de hierba que puede crecer en el césped de su casa y la frecuencia con la que puede regar su jardín.

Tom Williams: Supongo que en el peor de los casos la gente simplemente se irá. Espero que no ocurra.

Alex Hager: Es sin duda el peor de los casos, y probablemente no va a suceder a corto plazo. Mirando alrededor de la región, hay un montón de ciudades pequeñas que a veces son bastante aisladas y que, si no tienen sus propios recursos incorporados, no van a tener soporte. Ellos mismos son responsables de la construcción de sistemas que puedan soportar el cambio climático. Muchas veces simplemente no tienen la base de población para ser capaz de reunir ese dinero sólo a través de los impuestos.

